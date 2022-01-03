Тухель оценил шансы Лукаку вернуться в состав «Челси» после скандального интервью

Главный тренер «Челси» Томас Тухель вновь ответил на вопрос о будущем нападающего Ромелу Лукаку после скандального интервью.

«Есть ли путь обратно в состав «Челси»? Он наш игрок. Путь назад всегда. Мы решим всё в Кобхеме, за закрытыми дверями. И как только мы примем решение, вы о нём узнаете», — приводятся слова Тухеля в «твиттере» Football Daily.

Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 2:2.

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В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 13 матчах, в которых забил 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.

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