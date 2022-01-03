Месси может перейти в «Интер Майами» в 2023 году. Владельцем клуба является Бекхэм

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в «Интер Майами», сообщает Marca.
По данным источника, аргентинец может подписать контракт с клубом, которым владеет Дэвид Бекхэм, в 2023 году.
Ранее сообщалось, что аргентинец приобрёл недвижимость в Майами.
Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. В составе французского клуба Лионель провёл 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 5 голов в 5 играх в Лиге чемпионов.
В ноябре текущего года Месси стал обладателем «Золотого мяча». Этот приз оказался для аргентинского футболиста седьмым в карьере.
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