Месси может перейти в «Интер Майами» в 2023 году. Владельцем клуба является Бекхэм

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в «Интер Майами», сообщает Marca.

По данным источника, аргентинец может подписать контракт с клубом, которым владеет Дэвид Бекхэм, в 2023 году.

Ранее сообщалось, что аргентинец приобрёл недвижимость в Майами.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. В составе французского клуба Лионель провёл 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 5 голов в 5 играх в Лиге чемпионов.

В ноябре текущего года Месси стал обладателем «Золотого мяча». Этот приз оказался для аргентинского футболиста седьмым в карьере.