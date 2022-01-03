Тухель: я люблю Мане, но он должен был получить красную карточку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане долен был получить красную карточку в матче 21-го тура чемпионата Англии за удар локтём соперника. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Если вы помните первую игру с тем же судьёй и как быстро мы получили красную карточку. Я не сторонник ранних красных карточек. Ненавижу это говорить, потому что я люблю Мане. Он хороший парень и лучший игрок, но он он должен был получить красную карточку за удар локтем в лицо. Неважно, сделаете ли вы это через 20 секунд или через 20 минут. Это трудно проглотить, но что мы можем сделать», — приводит слова Тухеля BBC.

«Челси» набрал 43 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (42) находится на 3-м месте в таблице.

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