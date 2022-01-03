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Холанд не уйдёт из «Боруссии» этой зимой. Игрок ещё не определился с будущим клубом

Холанд не уйдёт из «Боруссии» этой зимой. Игрок ещё не определился с будущим клубом
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Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сменит клуб в зимнее трансферное окно. Игрок ещё не определился, в какой команде он продолжит карьеру. Информация о том, что у Холанда есть предварительные соглашения с «Реалом» или «Барселоной», не соответствует действительности, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 21-летний форвард 17 раз выходил на поле в составе «Боруссии» во всех турнирах, забив 19 мячей. Также на счету норвежца 9 голевых передач. Контракт Холанда с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 150 млн.

Ранее сообщалось, что боссы «Боруссии» попробуют удержать Эрлинга Холанда, предложив ему двукратное увеличение зарплаты.

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