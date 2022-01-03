Холанд не уйдёт из «Боруссии» этой зимой. Игрок ещё не определился с будущим клубом

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сменит клуб в зимнее трансферное окно. Игрок ещё не определился, в какой команде он продолжит карьеру. Информация о том, что у Холанда есть предварительные соглашения с «Реалом» или «Барселоной», не соответствует действительности, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.
В этом сезоне 21-летний форвард 17 раз выходил на поле в составе «Боруссии» во всех турнирах, забив 19 мячей. Также на счету норвежца 9 голевых передач. Контракт Холанда с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 150 млн.
Ранее сообщалось, что боссы «Боруссии» попробуют удержать Эрлинга Холанда, предложив ему двукратное увеличение зарплаты.
- 3 января 2022
-
04:32
-
04:17
-
03:59
-
03:13
-
02:55
-
00:56
-
00:00
- 2 января 2022
-
23:50
-
23:49
-
23:27
-
23:22
-
23:05
-
23:01
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:15
-
22:00
-
21:58
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
20:56
-
20:49
-
20:32
-
20:27
-
20:23
-
20:18
-
20:14
-
20:00
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:23