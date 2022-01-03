Гризманн сдал отрицательный тест на коронавирус

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в своём «Твиттере» сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирус.

30 декабря сразу у четырёх игроков «Атлетико» был диагностирован коронавирус – помимо Гризманна заразились Коке, Жоау Феликс и Эктор Эррера. Также положительный тест сдал главный тренер команды – Диего Симеоне.

Болезнь у представителей испанского клуба протекала бессимптомно, они находились на самоизоляции.

2 января на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 19-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

После 19 сыгранных матчей «Атлетико» с 32 очками расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.