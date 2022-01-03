ЦСКА в феврале проведёт товарищеский матч с датским «Люнгбю»

Пресс-служба датского клуба «Люнгбю», выступающего во втором дивизионе национального первенства, объявила о соперниках на зимние сборы в Испании, одним из которых станет московский ЦСКА. Об этом информирует официальный сайт скандинавского клуба.
Как отмечает источник, игра пройдёт 9 февраля, а трёмя днями ранее датский клуб попробует свои силы с тбилисским «Динамо». При этом пресс-служба «Люнгбю» представляя своих оппонентов назвала ЦСКА российским топ-клубом, противостояние с которым может стать захватывающим.
«Люнгбю» во втором дивизионе чемпионата Дании занимает 3-е место, набрав 36 очков в 18 матчах.
Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.
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