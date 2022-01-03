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Дани Алвес и Жорди Альба сдали отрицательные тесты на коронавирус

Дани Алвес и Жорди Альба сдали отрицательные тесты на коронавирус
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Игроки «Барселоны» Дани Алвес и Жорди Альба сдали отрицательные тесты на коронавирус и могут вернуться к тренировкам с командой, сообщает в «Твиттере» пресс-служба каталонского клуба.

О заражении обоих футболистов стало известно 28 декабря, с тех пор Альба и Алвес находились на самоизоляции.

В ночь со 2 на 3 января «Барселона» в гостях обыграла «Мальорку» с минимальным счётом. Команда набрала 31очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков.

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