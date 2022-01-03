Клуб Бекхэма интересуется Месси, Овечкину аплодировали даже соперники. Главное к утру
Поделиться
Месси может перебраться в США уже через год, Шестёркин провёл фантастический матч в НХЛ, а Овечкину устроили церемонию чествования, в которой приняли участие даже игроки команды соперников. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Месси может перейти в «Интер Майами» в 2023 году. Владельцем клуба является Бекхэм.
- Шестёркин оформил шат-аут в матче с «Тампой», отбив все 38 бросков.
- «Вашингтон» устроил церемонию чествования Овечкина. Ему аплодировали даже игроки «Дэвилз».
- «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу встречи.
- Лионель Месси заразился коронавирусом.
- Источник: «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о трансфере Смолова .
- Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции от GFFN. Месси — 4-й, Неймар — 24-й.
- Злоумышленники обокрали хавбека «Норвича» Матиаса Норманна, арендованного у «Ростова».
- Наместников одержал победу в драке с Маршаном в матче «Детройта» и «Бостона».
- «Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить ему часть зарплаты.
Комментарии
- 3 января 2022
-
10:42
-
10:26
-
10:09
-
09:49
-
09:30
-
09:22
-
09:13
-
08:47
-
07:58
-
07:12
-
06:55
-
06:51
-
06:34
-
06:30
-
06:05
-
05:58
-
05:23
-
04:32
-
04:17
-
03:59
-
03:13
-
02:55
-
00:56
-
00:00
- 2 января 2022
-
23:50
-
23:49
-
23:27
-
23:22
-
23:05
-
23:01
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:15
-
22:00
Партнерский контент