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Клуб Бекхэма интересуется Месси, Овечкину аплодировали даже соперники. Главное к утру

Клуб Бекхэма интересуется Месси, Овечкину аплодировали даже соперники. Главное к утру
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Месси может перебраться в США уже через год, Шестёркин провёл фантастический матч в НХЛ, а Овечкину устроили церемонию чествования, в которой приняли участие даже игроки команды соперников. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Месси может перейти в «Интер Майами» в 2023 году. Владельцем клуба является Бекхэм.
  2. Шестёркин оформил шат-аут в матче с «Тампой», отбив все 38 бросков.
  3. «Вашингтон» устроил церемонию чествования Овечкина. Ему аплодировали даже игроки «Дэвилз».
  4. «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу встречи.
  5. Лионель Месси заразился коронавирусом.
  6. Источник: «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о трансфере Смолова .
  7. Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции от GFFN. Месси — 4-й, Неймар — 24-й.
  8. Злоумышленники обокрали хавбека «Норвича» Матиаса Норманна, арендованного у «Ростова».
  9. Наместников одержал победу в драке с Маршаном в матче «Детройта» и «Бостона».
  10. «Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить ему часть зарплаты.
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