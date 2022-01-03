«МЮ» заинтересован в подписании 21-летнего аргентинского форварда Альвареса

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с аргентинским клубом «Ривер Плейт» по трансферу нападающего Хулиана Альвареса.

«Подтверждено! Сегодня после игры с «Вулверхэмптоном» будет встреча руководства «Манчестер Юнайтед» и агента Альвареса. Английский клуб готов предложить форварду «Ривер Плейт» контракт до 2026 года», – написал в «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира.

В этом сезоне футболист провёл 21 игру за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины. Альварес забил 18 голов и 9 раз ассистировал своим партнёрам по команде. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в € 20 млн.

Ранее главный тренер «МЮ» Ральф Рангник заявил, что в ближайшее время клуб не намерен расставаться с нападающим Эдинсоном Кавани.

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