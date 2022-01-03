«Барселона» остаётся для Мораты приоритетом. Хави на связи с игроком

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный итальянским клубом у мадридского «Атлетико», по-прежнему хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Главный тренер испанского клуба Хави постоянно звонит игроку, как делал это с нападающим «Манчестер Сити» Ферраном Торресом во время его перехода в «Барселону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



«Ювентус» не будет активировать опцию выкупа 29-летнего Мораты за € 40 млн этим летом, но не готов отпустить испанского нападающего в январе, пока не найдёт ему замену.



В нынешнем сезоне Мората забил семь голов и отдал три голевые передачи в 23 матчах итальянской Серии А и Лиге чемпионов. Соглашение нападающего с мадридским «Атлетико» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

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