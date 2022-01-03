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Три игрока могут покинуть «Тоттенхэм»

Три игрока могут покинуть «Тоттенхэм»
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«Аякс» заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна, а «Рома» предлагает английскому клубу аренду полузащитника Тангая Н'Домбеле. Главный тренер «шпор» Антонио Конте также не уверен в будущем хавбека Деле Алли в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

24-летний Бергвейн стал игроком английского клуба в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 13 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.

25-летний Ндомбеле перешёл в «Тоттенхэм» летом 2019 года за € 60 млн из «Лиона». В текущем сезоне французский футболист забил два гола и отдал голевую передачу в 14 матчах.

25-летний Алли выступает за «шпор» с февраля 2015 года. В нынешнем сезоне английский полузащитник в 17 матчах забил два гола и отдал голевую передачу.

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