Газизов рассказал, почему Федун согласился отдать ему свои акции «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал подробности условия своего найма в московский клуб. В частности, функционер объяснил, почему владелец клуба Леонид Федун пообещал ему свои акции «Спартака».
«А я бы иначе не пошёл. За несколько лет там столько генеральных директоров менялось. Меня звали на определённые условия, я с ними не соглашался. Тогда условия поменяли. Я сказал, что меня устраивает работать в качестве партнёра, а не просто по найму. В этом вся история. Я и вёл себя так. Я просто не учёл, что «Спартак» сам уничтожает своего директора посредством информационной войны, путем набросов в телеграм-каналы», — приводит слова Газизова «БИЗНЕС Online».
28 января состоится заседание суда между Газизовым и Федуном. Бывший генеральный директор красно-белых пообещал обнародовать расписку с обещаниями от Федуна.
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