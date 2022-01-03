Тухель обсудит с Лукаку будущее в «Челси». Клуб не планирует продавать игрока

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в ближайшие часы проведёт встречу с нападающим Ромелу Лукаку, который не был включён в заявку команды на игру 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2). Ранее Лукаку дал большое интервью, в котором рассказал обстоятельства ухода из «Интера» и выразил недовольство игровой схемой в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Тухель хочет обсудить с бельгийским футболистом его интервью, его состояние и поведение в поисках лучшего решения. В «Челси» не комментируют ситуацию, но клуб не собирается расставаться с Лукаку в январе.



28-летний Лукаку в 18 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт нападающего действует до 2026 года.

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