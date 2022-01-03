«Барселона» проведёт решающие встречи по поводу продления контракта Дембеле на этой неделе

Испанская «Барселона» вновь попытается продлить соглашение с нападающим Усманом Дембеле. Французский форвард, выступающий за команду с 2017 года, может покинуть её на правах свободного агента в конце сезона. Об этом сообщает football-espana.

С 1 января 24-летний Дембеле может вести переговоры с любой командой, однако сторона французского футболиста не спешит приступать к ним из-за общения с «Барселоной». И клуб, и сам Дембеле хотят продлить контракт, хотя им предстоит много работы, чтобы закрыть эту сделку. Представители игрока недовольны, что клуб просит Дембеле понизить свою зарплату, чтобы иметь возможность зарегистрировать Феррана Торреса. В «Барселоне» связывают такое решение с формой и показателями игрока во время выступления за испанскую команду.