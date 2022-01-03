Капелло считает, что Влахович готов к «Ювентусу»

Итальянский специалист Фабио Капелло уверен, что нападающий «Фиорентины» Душан Влахович смог бы стать отличным форвардом для «Ювентуса».
«Подходит ли «Ювентусу» Скамакка? Команде нужен нападающий, а он — качественный молодой игрок. Влахович был бы чем-то новым. Он готов к такому вызову, у него присутствует энергия и злоба чемпиона. Но боюсь, что в следующем сезоне мы увидим его в более богатой лиге, чем Серия А», — приводит слова Капелло firenzeviola со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» летом 2018 года, перейдя в команду из «Партизана» за € 1,95 млн. Действующая рыночная стоимость сербского футболиста оценивается в € 70 млн. В нынешнем сезоне в 22 матчах чемпионата и Кубка Италии Влахович забил 18 голов и отдал три голевые передачи.
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