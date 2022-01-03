Икарди ждёт, когда «Ювентус» сделает убедительное предложение «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди по-прежнему входит в сферу интересов «Ювентуса». Итальянский клуб ищет усиление для атакующей линии в январе, но аргентинский футболист ждёт от «Ювентуса» убедительного предложения для «ПСЖ». Об этом сообщает football-italia.



Во французском клубе не считают Икарди неприкасаемым игроком, но их нужно убедить, сделав соответствующее предложение. Возможный переход Альваро Мораты в «Барселону» не даст «Ювентусу» достаточно средств для осуществления аренды Икарди. Итальянский клуб сэкономит € 5 млн за полгода аренды Мораты у мадридского «Атлетико» и около € 2,5 млн на зарплате испанского футболиста.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» арендует Икарди с правом выкупа за € 35 млн.