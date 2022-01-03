Бывший президент «Баварии» вспомнил, почему Рибери не перешёл в мадридский «Реал»

Бывший президент немецкой «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, почему французский нападающий Франк Рибери не ушёл из команды в мадридский «Реал» в 2010-м году.
«Когда в 2010 году казалось, что история Рибери в «Баварии» подошла к концу, потому что его агенты практически продавали его в «Реал», мы пригласили Франка и его жену Вахибу на ужин. Сьюзи приготовила халяль специально для неё. У нас был замечательный вечер, и около полуночи Вахиба сказала: «Франк, мы остаёмся в Мюнхене», — приводит слова Хёнесса Mundo Deportivo со ссылкой на DPA.
Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год, проведя за немецкую команду 425 матчей, забив 124 гола и отдав 182 голевые передачи. В «Баварии» французский футболист выиграл 23 трофея. В настоящее время 38-летний Рибери выступает за итальянский клуб «Салернитана».
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