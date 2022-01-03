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Ферран Торрес: сделаю всё, чтобы вывести «Барселону» на то место, которое она заслуживает

Ферран Торрес: сделаю всё, чтобы вывести «Барселону» на то место, которое она заслуживает
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Новый нападающий испанской «Барселоны» Ферран Торрес сегодня, 3 января, был презентован в качестве футболиста каталонцев.

«Переход в «Барселону» — мечта. Мы знаем, каким клубом является этот клуб, его величие. Сделаю всё, чтобы вывести «Барселону» на то место, которое она заслуживает.

Я готов играть, практически восстановился от травмы, надеюсь, в скором времени смогу радовать всех болельщиков «Барселоны», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

21-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. В настоящее время испанский нападающий восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение ожидается в середине января.

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