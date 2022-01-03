Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» заинтересован в подписании Саншеша. Игрок готов к переходу

«Милан» заинтересован в подписании Саншеша. Игрок готов к переходу
Комментарии

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может стать игроком «Милана». Итальянский клуб рассматривает трансфер португальского футболиста, а сам Саншеш не против перехода. Об этом сообщает Calciomercato.

В «Милане» рассматривают 24-летнего Саншеша в качестве замены Франку Кессье, который, вероятно, покинет итальянскую команду в конце сезона на правах свободного агента. Представителем Саншеша является агент Жорже Мендеш, который также представляет футболиста «Милана» Рафаэля Леао. На встрече по продлению контракта со своим игроком «Милан» может затронуть и тему Саншеша.

По сведениям источника, Саншеш хочет получить новый вызов в своей карьере. Он рассматривает «Милан» в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры, несмотря на интерес со стороны английских и французских клубов.

Контракт Саншеша с «Лиллем» истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальского полузащитника в € 30 млн.

Новость по теме
«Ливерпуль» рассматривает возможность перехода полузащитника «Милана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022