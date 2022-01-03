«Милан» заинтересован в подписании Саншеша. Игрок готов к переходу

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может стать игроком «Милана». Итальянский клуб рассматривает трансфер португальского футболиста, а сам Саншеш не против перехода. Об этом сообщает Calciomercato.
В «Милане» рассматривают 24-летнего Саншеша в качестве замены Франку Кессье, который, вероятно, покинет итальянскую команду в конце сезона на правах свободного агента. Представителем Саншеша является агент Жорже Мендеш, который также представляет футболиста «Милана» Рафаэля Леао. На встрече по продлению контракта со своим игроком «Милан» может затронуть и тему Саншеша.
По сведениям источника, Саншеш хочет получить новый вызов в своей карьере. Он рассматривает «Милан» в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры, несмотря на интерес со стороны английских и французских клубов.
Контракт Саншеша с «Лиллем» истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальского полузащитника в € 30 млн.
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