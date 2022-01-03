Игроки «Арсенала» удалялись больше других в АПЛ после назначения Артеты

Футболисты лондонского «Арсенала» удалились 11 раз с момента назначения главным тренером команды испанского специалиста Микеля Артеты. Это на четыре красные карточки больше, чем ближайший преследователь лондонцев по этому показателю в АПЛ. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».
Удаление защитника «Арсенала» Габриэля в 21-м туре английской Премьер-лиги стало для игроков «канониров» 100-м в чемпионате. Это также наивысший показатель среди всех клубов лиги. Под руководством Артеты футболисты «Арсенала» заработали 11 красных карточек в 78 матчах АПЛ.
В следующем туре чемпионата Англии команда Артеты встретится с «Тоттенхэмом». Встреча 22-го тура состоится 16 января.
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