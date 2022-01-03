Неймар вернётся к тренировкам с «ПСЖ» через три недели

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце ноября.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, до 9 января Неймар будет находиться в Бразилии, где с ним работают члены медицинского персонала «ПСЖ». Возвращение футболиста к тренировкам ожидается через три недели.

Неймар получил травму связок голеностопа в матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ», который завершился победой парижан со счётом 3:1. В концовке встречи защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон жёстко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

«ПСЖ» набрал 46 очков в 19 турах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.