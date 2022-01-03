«Барселона» хочет летом продать Мемфиса Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может летом покинуть каталонский клуб, сообщает AS.



По информации источника, руководство сине-гранатовых хочет продать нидерландца во время летнего трансферного окна, чтобы затем не потерять игрока бесплатно, поскольку контракт Депая с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.



Ранее в СМИ фигурировали сообщения, что каталонцы заинтересованы в подписании Эдинсона Кавани из «Манчестер Юнайтед», нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также форварда «Ювентуса» Альваро Мораты.



Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 15 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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