Форвард «Ромы» Абрахам попал в ДТП по пути на тренировку

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам попал в автомобильную аварию по пути на тренировку, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

24-летний англичанин на своём Porsche Cayenne врезался в другой автомобиль. Абрахам проверил состояние водителя, никто не пострадал. В вмешательстве полиции также не было необходимости, поэтому футболист отправился на тренировку.

Отметим, несколько недель назад английские СМИ писали, что в прошлом году Абрахам заплатил штраф в размере € 980 за вождение своего Lamborghini со скоростью 47 миль в час в зоне со скоростью 20 миль в час.

Абрахам забил 6 голов в 18 матчах Серии А в этом сезоне. Он перешёл в «Рому» в августе 2021 года из «Челси», сумма трансфера составила около € 40 млн.