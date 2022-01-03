Форвард «Ромы» Абрахам попал в ДТП по пути на тренировку
Поделиться
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам попал в автомобильную аварию по пути на тренировку, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
24-летний англичанин на своём Porsche Cayenne врезался в другой автомобиль. Абрахам проверил состояние водителя, никто не пострадал. В вмешательстве полиции также не было необходимости, поэтому футболист отправился на тренировку.
Отметим, несколько недель назад английские СМИ писали, что в прошлом году Абрахам заплатил штраф в размере € 980 за вождение своего Lamborghini со скоростью 47 миль в час в зоне со скоростью 20 миль в час.
Абрахам забил 6 голов в 18 матчах Серии А в этом сезоне. Он перешёл в «Рому» в августе 2021 года из «Челси», сумма трансфера составила около € 40 млн.
Комментарии
- 3 января 2022
-
18:18
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:24
-
16:52
-
16:44
-
16:25
-
16:00
-
15:41
-
15:36
-
15:03
-
14:50
-
14:25
-
14:03
-
13:39
-
13:23
-
13:01
-
12:39
-
12:20
-
12:01
-
11:38
-
11:27
-
11:11
-
10:42
-
10:26
-
10:09
-
09:49
-
09:30
-
09:22
-
09:13
Партнерский контент