«Барселона» не откажется от идеи покупки Холанда, несмотря на возможный переход Мораты

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с тем, как усилить линию атаки клуба, сообщает AS.



По информации источника, сине-гранатовые не откажутся от идеи покупки нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, несмотря на возможный переход форварда «Ювентуса» Альваро Мораты, арендованного итальянским клубом у мадридского «Атлетико».



Ранее стало известно, что в услугах испанского игрока заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави.



В нынешнем сезоне Мората забил семь голов и отдал три голевые передачи в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов. Соглашение нападающего с мадридским «Атлетико» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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