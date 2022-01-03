Стала известна зарплата Феррана Торреса в «Барселоне»

Стали известны детали контракта новичка «Барселоны» нападающего Феррана Торреса. Игрок перешёл в «Барсу» из «Манчестер Сити».
По информации Sport.es., футболист подписал 5-летнее соглашение к сине-гранатовыми с зарплатой € 5,5 млн в год. Сумма трансфера составила € 55 млн. Не учитывая бонусы, руководство «Барселоны» потратит € 82,5 млн на Торреса.
Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — € 1 млрд. По данным СМИ, «Барселона» заплатила за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов.
В настоящее время Торрес восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение ожидается в середине января.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:
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