Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна зарплата Феррана Торреса в «Барселоне»

Стала известна зарплата Феррана Торреса в «Барселоне»
Комментарии

Стали известны детали контракта новичка «Барселоны» нападающего Феррана Торреса. Игрок перешёл в «Барсу» из «Манчестер Сити».

По информации Sport.es., футболист подписал 5-летнее соглашение к сине-гранатовыми с зарплатой € 5,5 млн в год. Сумма трансфера составила € 55 млн. Не учитывая бонусы, руководство «Барселоны» потратит € 82,5 млн на Торреса.

Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — € 1 млрд. По данным СМИ, «Барселона» заплатила за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов.

В настоящее время Торрес восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение ожидается в середине января.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Барселона» не откажется от идеи покупки Холанда, несмотря на возможный переход Мораты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022