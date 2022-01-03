«Барселона» практически согласовала трансфер Мораты, остались лишь детали

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный итальянским клубом у мадридского «Атлетико», близок к переходу в «Барселону, сообщает AS.



По информации источника, сделка согласована на 95%, осталось урегулировать лишь незначительные детали. Каталонцы согласовали с «Ювентусом» шестимесячную аренду форварда, с «Атлетико» также была достигнута договорённость.



Мората подпишет контракт с «Барселоной» минимум на 1,5 года. В ближайшее время агент игрока Хуанма Лопес должен подтвердить закрытие сделки.



Однако, чтобы зарегистрировать Морату, а также Дани Алвеса и Феррана Торреса, «Барселоне» предстоит разгрузить зарплатную ведомость. Из-за сложившейся ситуации руководство сине-гранатовых вынуждено быстрее искать покупателя на Самуэля Юмтити и Филиппе Коутиньо.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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