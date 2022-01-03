Дембеле недоволен, что «Барселона» купила Торреса. Агенты считают, что француза не ценят

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле недоволен, что клуб купил форварда Феррана Торреса, сообщает Sport.es.



По информации источника, француз и его агенты разочарованы, потому что Торрес играет на той же позиции, что и Дембеле. Усман считает, что с ним хотят продлить контракт, чтобы не потерять бесплатно и продать летом. Также руководство сине-гранатовых говорило Дембеле о финансовых трудностях, однако «Барселона» купила новичка за € 55 млн.



Представители французского форварда считают, что их клиента ценят меньше, чем Торреса.



В нынешнем сезоне Дембеле в восьми матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Контракт нападающего истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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