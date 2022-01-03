«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» объявили стартовые составы на матч 21-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Джонс, Варан, Ван-Биссака, Матич, Мактоминей, Санчо, Гринвуд, Роналду, Кавани.



Запасные: Хендерсон, Дало, Теллес, Фернандеш, Лингард, Фред, ван де Бек, Эланга, Рашфорд.



«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Марсал, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Каштелу, Тринкан, Хименес.



Запасные: Радди, Айт Нури, Буэно, Дендонкер, Хувер, Жордау, Кандл, Силва, Траоре.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Роберт Джонс.

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