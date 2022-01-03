Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин оценил шутку пользователя, что во время дайвинга ищет российский футбол на дне

Карпин оценил шутку пользователя, что во время дайвинга ищет российский футбол на дне
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал фотографии с отдыха в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Специалист показал, как занимается дайвингом.

«Куда плыть?! Фиг поймёшь», – подписал Карпин снимки. «Ищет на дне российский футбол», – написал в комментариях пользователь n0rdick. Карпин ответил: «Он там, даже искать не надо😅».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Валерия Карпина.

Тренер сборной России проводит отпуск вместе с семьёй. Валерий Карпин и Дарья Гордеева поженились летом 2017 года. В сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья. В 2020 году у них родилась ещё одна дочь — Александра. Также у тренера есть две дочери от первого брака. А у Дарьи от первого брака есть дочь Анита.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022