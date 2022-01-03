Карпин оценил шутку пользователя, что во время дайвинга ищет российский футбол на дне
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал фотографии с отдыха в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Специалист показал, как занимается дайвингом.
«Куда плыть?! Фиг поймёшь», – подписал Карпин снимки. «Ищет на дне российский футбол», – написал в комментариях пользователь n0rdick. Карпин ответил: «Он там, даже искать не надо😅».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Валерия Карпина.
Тренер сборной России проводит отпуск вместе с семьёй. Валерий Карпин и Дарья Гордеева поженились летом 2017 года. В сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья. В 2020 году у них родилась ещё одна дочь — Александра. Также у тренера есть две дочери от первого брака. А у Дарьи от первого брака есть дочь Анита.
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