Стало известно, как Роналдо переносит коронавирус

Стало известно, как бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо переносит коронавирус.



Как сообщает EFE со ссылкой на руководство испанского «Вальядолида», чьим президентом является Роналдо, бразилец находится на самоизоляции в Сан-Паулу, у него лёгкие симптомы ковида. Вчера, 2 января, твиттер «Крузейро» сообщил, что бразилец сдал положительный тест на коронавирус.



Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского «Вальядолида».



Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.

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