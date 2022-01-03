Ещё два игрока «Баварии» заразились коронавирусом

«Бавария» на официальном сайте объявила о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе.



Положительные результаты тестов выявлены у защитников Лукаса Эрнандеса и Танги Ньянзу Куасси. Эрнандес заразился во время отдыха на Мальдивах. Оба футболиста ушли на самоизоляцию.

Кроме того, коронавирус подозревают у Лероя Зане, Йосипа Станишича и Дайо Юпамекано. Результаты их тестов неопределённые.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у Мануэля Нойера, Кингсли Комана, Корентена Толиссо и Омара Ричардса. Также заболел помощник главного тренера «Баварии» Дино Топпмёллер.



«Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В тройку лидеров входят дортмундская «Боруссия» (34) и «Фрайбург» (29).