Каррагер: Лукаку подумал, что он – главный в «Челси», но всё оказалось не так

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал резонансное интервью форварда «Челси» Ромелу Лукаку.



«Лукаку делал подобное в каждом клубе, в котором был. Он не стесняется в интервью и намекает, что не очень счастлив. За карьеру он много где поиграл. Этот парень, много забивает в каждой команде, за которую играет. И он всё равно не уходит из клуба, сохраняя хорошие отношения. Всегда есть небольшая проблема – его интервью.



Ромелу пытается добиться расположения болельщиков «Интера», потому что они его очень критикуют.



Он пришёл в «Челси» как игрок, который может привести команду к титулу. Этого им и не хватает – хорошего нападающего. Лукаку очень хорошо начал сезон, но затем получил травму, и «Челси» стал играть немного лучше и забивал без него больше.



В «Челси» много больших игроков. Но Лукаку подумал: «Я — главный в «Челси», а в реальности всё оказалось не так, когда он вернулся после травмы», — цитирует Каррагера Sky Sports.



Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».

Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме Тухель обсудит с Лукаку будущее в «Челси». Клуб не планирует продавать игрока

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.