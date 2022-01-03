Каррагер: Лукаку подумал, что он – главный в «Челси», но всё оказалось не так

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал резонансное интервью форварда «Челси» Ромелу Лукаку.
«Лукаку делал подобное в каждом клубе, в котором был. Он не стесняется в интервью и намекает, что не очень счастлив. За карьеру он много где поиграл. Этот парень, много забивает в каждой команде, за которую играет. И он всё равно не уходит из клуба, сохраняя хорошие отношения. Всегда есть небольшая проблема – его интервью.
Ромелу пытается добиться расположения болельщиков «Интера», потому что они его очень критикуют.
Он пришёл в «Челси» как игрок, который может привести команду к титулу. Этого им и не хватает – хорошего нападающего. Лукаку очень хорошо начал сезон, но затем получил травму, и «Челси» стал играть немного лучше и забивал без него больше.
В «Челси» много больших игроков. Но Лукаку подумал: «Я — главный в «Челси», а в реальности всё оказалось не так, когда он вернулся после травмы», — цитирует Каррагера Sky Sports.
Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».
Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон»:
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