«Монако» объявил о назначении бельгийца Клемана на пост главного тренера

«Монако» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бельгийский специалист Филипп Клеман.

Контракт с 47-летним наставником рассчитан до 30 июня 2024 года.

С лета 2019 года Клеман возглавлял «Брюгге». Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Бельгии, взяла Суперкубок страны, а также играла в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее «Монако» уволил с поста главного тренера Нико Ковача. 50-летний хорват возглавил команду летом 2020 года. Под его руководством «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 15 сыграл вничью и 16 проиграл. Сообщалось, что причиной увольнения Ковача могло стать ухудшение его отношений с футболистами.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место, набрав 29 очков.