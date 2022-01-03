«Монако» объявил о назначении бельгийца Клемана на пост главного тренера
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«Монако» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бельгийский специалист Филипп Клеман.
Контракт с 47-летним наставником рассчитан до 30 июня 2024 года.
С лета 2019 года Клеман возглавлял «Брюгге». Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Бельгии, взяла Суперкубок страны, а также играла в групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее «Монако» уволил с поста главного тренера Нико Ковача. 50-летний хорват возглавил команду летом 2020 года. Под его руководством «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 15 сыграл вничью и 16 проиграл. Сообщалось, что причиной увольнения Ковача могло стать ухудшение его отношений с футболистами.
После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место, набрав 29 очков.
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