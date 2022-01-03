Ферран Торрес: мы с Хави знаем, что такое ДНК «Барселоны»

Новичок «Барселоны» Ферран Торрес поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб.
«Я воодушевлён как ребёнок. С несколькими игроками знаком по сборной, они очень хорошо меня приняли. Я очень счастлив.
Мечтал играть за «Барсу», и мечта осуществилась. «Манчестер Сити» — один из лучших клубов, но я амбициозен и хотел прийти в «Барселону», чтобы помочь команде вернуться на её заслуженное место. Здесь очень сплочённый коллектив.
Самое главное – симпатия тренера, потому что он здесь главный. Мы с Хави знаем, что такое ДНК «Барсы». Работа с Гвардиолой и Энрике помогла мне перейти в «Барселону», — цитирует Торреса Marca.
21-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. В настоящее время испанский нападающий восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение ожидается в середине января.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 3 января 2022
-
22:55
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:26
-
22:14
-
22:08
-
21:39
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:33
-
20:22
-
20:21
-
20:16
-
20:03
-
19:56
-
19:50
-
19:37
-
19:17
-
18:40
-
18:18
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:24
-
16:52
-
16:44