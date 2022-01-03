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Ферран Торрес: мы с Хави знаем, что такое ДНК «Барселоны»

Ферран Торрес: мы с Хави знаем, что такое ДНК «Барселоны»
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Новичок «Барселоны» Ферран Торрес поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб.

«Я воодушевлён как ребёнок. С несколькими игроками знаком по сборной, они очень хорошо меня приняли. Я очень счастлив.

Мечтал играть за «Барсу», и мечта осуществилась. «Манчестер Сити» — один из лучших клубов, но я амбициозен и хотел прийти в «Барселону», чтобы помочь команде вернуться на её заслуженное место. Здесь очень сплочённый коллектив.

Самое главное – симпатия тренера, потому что он здесь главный. Мы с Хави знаем, что такое ДНК «Барсы». Работа с Гвардиолой и Энрике помогла мне перейти в «Барселону», — цитирует Торреса Marca.

21-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. В настоящее время испанский нападающий восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение ожидается в середине января.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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