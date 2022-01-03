«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в гостевом матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».



Как сообщает в «твиттере» OptaJoe, «волки» нанесли 15 ударов по воротам «МЮ» в первом тайме. Больше «Вулверхэмптона» в первые 45 минут матча на «Олд Траффорд» никто не бил минимум с сезона-2003/2004.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему помогают ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Роберт Джонс.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (25) находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

Де Хеа отбивает удар полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс впервые с января 2020 года вышел на поле в матче АПЛ

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.