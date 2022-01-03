«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в гостевом матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает в «твиттере» OptaJoe, «волки» нанесли 15 ударов по воротам «МЮ» в первом тайме. Больше «Вулверхэмптона» в первые 45 минут матча на «Олд Траффорд» никто не бил минимум с сезона-2003/2004.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему помогают ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Роберт Джонс.
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (25) находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
Де Хеа отбивает удар полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 3 января 2022
-
22:55
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:26
-
22:14
-
22:08
-
21:39
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:33
-
20:22
-
20:21
-
20:16
-
20:03
-
19:56
-
19:50
-
19:37
-
19:17
-
18:40
-
18:18
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:24
-
16:52
-
16:44