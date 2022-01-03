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«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в матче с «Манчестер Юнайтед»
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«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в гостевом матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает в «твиттере» OptaJoe, «волки» нанесли 15 ударов по воротам «МЮ» в первом тайме. Больше «Вулверхэмптона» в первые 45 минут матча на «Олд Траффорд» никто не бил минимум с сезона-2003/2004.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему помогают ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Роберт Джонс.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (25) находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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