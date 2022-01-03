«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: Моутинью вывел «волков» вперёд

Сегодня, 3 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Счёт был открыт в концовке встречи. На 82-й минуте отличился полузащитник «волков» Жоау Моутинью.

Гол Моутинью:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему помогают ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Роберт Джонс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (25) находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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