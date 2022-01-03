Киммих вернулся к тренировкам с «Баварией». Он не играл с начала ноября

Сегодня футболисты «Баварии» возобновили тренировки после зимних каникул.
В общей группе занимался полузащитник Йозуа Киммих, который не выходил на поле с начала ноября. У 26-летнего футболиста были проблемы с лёгкими, которые возникли после перенесённого коронавируса.
Также к полноценным тренировкам вернулся полузащитник Леон Горецка, который вылетел из-за травмы незадолго до Рождества.
В нынешнем сезоне Киммих забил три мяча и отдал три голевые передачи в 11 матчах немецкой Бундеслиги. На счету Горецки 12 игр в чемпионате, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В тройку лидеров входят дортмундская «Боруссия» (34) и «Фрайбург» (29).
- 3 января 2022
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