Киммих вернулся к тренировкам с «Баварией». Он не играл с начала ноября

Сегодня футболисты «Баварии» возобновили тренировки после зимних каникул.

В общей группе занимался полузащитник Йозуа Киммих, который не выходил на поле с начала ноября. У 26-летнего футболиста были проблемы с лёгкими, которые возникли после перенесённого коронавируса.

Также к полноценным тренировкам вернулся полузащитник Леон Горецка, который вылетел из-за травмы незадолго до Рождества.

В нынешнем сезоне Киммих забил три мяча и отдал три голевые передачи в 11 матчах немецкой Бундеслиги. На счету Горецки 12 игр в чемпионате, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В тройку лидеров входят дортмундская «Боруссия» (34) и «Фрайбург» (29).