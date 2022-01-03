«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону», пропустив гол на 82-й минуте матча

Сегодня, 3 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в концовке встречи. На 82-й минуте отличился полузащитник «волков» Жоау Моутинью.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майк Дин. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Роберт Джонс.
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (28) находится на 8-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
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