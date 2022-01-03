Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ральф Рангник потерпел первое поражение во главе «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник потерпел первое поражение во главе «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Сегодня, 3 января, «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

Это поражение стало первым для Ральфа Рангника во главе манчестерского клуба. Немецкий специалист был назначен главным тренером «красных дьяволов» 3 декабря 2021 года. С того момента «МЮ» провёл пять матчей во всех турнирах под руководством Рангника, в которых его подопечные трижды одержали победу и два раза сыграли вничью.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (28) находится на восьмой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

Победный мяч хавбека «Вулверхэмптона» Моутинью в ворота «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону», пропустив гол на 82-й минуте матча

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022