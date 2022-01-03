Ральф Рангник потерпел первое поражение во главе «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 3 января, «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги уступил «Вулверхэмптону» (0:1).



Это поражение стало первым для Ральфа Рангника во главе манчестерского клуба. Немецкий специалист был назначен главным тренером «красных дьяволов» 3 декабря 2021 года. С того момента «МЮ» провёл пять матчей во всех турнирах под руководством Рангника, в которых его подопечные трижды одержали победу и два раза сыграли вничью.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (28) находится на восьмой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

Победный мяч хавбека «Вулверхэмптона» Моутинью в ворота «Манчестер Юнайтед»:

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