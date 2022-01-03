Педри и Ферран Торрес заразились коронавирусом

Игроки «Барселоны» Педри и Ферран Торрес сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба каталонской команды. Они ушли на самоизоляцию и чувствуют себя хорошо.

Напомним, 21-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в нынешнее зимнее трансферное окно, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. Сейчас вингер восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение в строй ожидается в середине января.

19-летний Педри в этом сезоне провёл лишь два матча в Ла Лиге. У полузащитника была травма, но в скором времени он также вернётся на поле.

Видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги «Мальорка» — «Барселона» (0:1):

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