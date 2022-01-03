Инс: зачем давать повязку капитана Роналду, если все ноют, что он уходит после поражений?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал решение главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника отдать капитанскую повязку нападающему Криштиану Роналду на матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1).



«Если и отдавать повязку кому-то, так это Скотту Мактоминею. Потому что, я думаю, выбор капитана должен быть основан на том, что он делает на поле.



Ему 25 лет, для него это был бы хороший сигнал о прогрессе. Зачем отдавать повязку Роналду, когда все ноют из-за того, что он уходит с поля каждый раз, когда «Юнайтед» терпит поражение, и не аплодирует фанатам?» — цитирует Инса Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (28) находится на восьмой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

Победный мяч хавбека «Вулверхэмптона» Моутинью в ворота «Манчестер Юнайтед»:

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