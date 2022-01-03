Довбик — о сборной Украины при Шевченко: думал, что попал в мадридский «Реал»

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артём Довбик вспомнил дебют за национальную команду.



«Несмотря на то что это было самое начало работы Андрея Шевченко и его штаба, там с первого дня был такой уровень, что трудно передать словами. Я думал, что попал в «Реал» из Мадрида. Второй раз приехал в национальную команду уже в конце сезона, но весной я забил шесть мячей в 10 матчах и был более уверен в себе.



Мог и дебютировать в спарринге с Мальтой, там всем давали играть, но накануне получил повреждение. Следующий вызов пришёл через четыре года, уже перед Евро-2020.



В молодёжке много не играл. Там команда уже была сформирована, образовался костяк. Ставку делали на ребят 1996 года рождения. Что-то такое особенное не запомнил, но один гол забил — в спарринге со сборной Словении», – приводит слова Довбика «Команда №1».