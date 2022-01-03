Рангник — о поражении от «Вулверхэмптона»: это лучшая команда, с которой играл «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1).
«Мы ни индивидуально, ни коллективно не смогли показать хорошей игры. В первом тайме у нас были большие проблемы с тем, чтобы держать соперника подальше от наших ворот. Мы очень разочарованы результатом и некоторыми аспектами нашей игры.
«Вулверхэмптон» – лучшая команда, с которой мы играли. Сегодня у нас было больше проблем, чем в любом другом матче.
Мы совсем не прессинговали. Мы пытались, но у нас не получалось. Соперник перегружал центр поля и играл через крайних защитников.
Временами мы хорошо действовали, но нужно признать, что сегодня «Вулверхэмптон» был лучше. Матч показал, что нам предстоит ещё много работы. У нас было слишком много невынужденных ошибок», — цитирует Рангника BBC.
Победный мяч хавбека «Вулверхэмптона» Моутинью в ворота «Манчестер Юнайтед»:
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