Гендиректор «Шахтёра»: Де Дзерби хочет играть первым номером и с «Реалом», и с «Интером»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о своём отношении к критике.



«Конечно, читаю [критику]. Это нормально, ведь все хотят, чтобы мы дальше выступали в Лиге чемпионов и еврокубках, тут оправдываться нечего. К сожалению, в этом году не получилось, и я уже объяснил, почему так произошло. Мы строим новую команду, у нас много молодых ребят, новый тренерский штаб, которому понадобилось время, чтобы понять, как мы играем в разных турнирах.



Главное, что Де Дзерби хочет играть на равных с любым соперником, он ни под кого не подстраивается. Если бы мы подстраивались, то, уверяю, результат был бы другим. Например, как в прошлом году, мы могли бы отбиваться в матче с «Интером», поставив два «автобуса».



Он хочет играть первым номером и с «Реалом», и с «Интером», а это своя философия и смелость, за которую нужно команду и тренерский штаб похвалить. Не каждый возьмёт на себя ответственность и будет пытаться играть в футбол, проходя через негативные последствия результатов, которые их ожидают.



Мы знаем, куда движемся, мы знаем, какой футбол хотим показывать. Чтобы показывать то, что Роберто хочет внедрить, нужно больше времени.



Это то же самое, что вы в ресторане заказали блюдо, которое готовится час, а уже через 20 минут просили бы вынести его готовым, и вам бы его принесли, но вы бы подумали, что шеф-повар – непрофессионал. А если бы вы дали ему час, то посмотрели бы на повара другими глазами. Сейчас мы находимся примерно в такой же ситуации. Надо больше времени», — цитирует Палкина «Команда №1».