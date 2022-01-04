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«Атлетик» обыграл на выезде «Осасуну» благодаря хет-трику Сансета

«Атлетик» обыграл на выезде «Осасуну» благодаря хет-трику Сансета
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В ночь с 3 на 4 января мск на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 19-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Атлетик». Гости одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился форвард хозяев Кике, ему ассистировал Хон Монкайола.

Гол Кике:

Через шесть минут полузащитник басков Ойан Сансет сравнял счёт, голевой пас на счету Иньяки Уильямса.

Ответный мяч Сансета:

На 25-й минуте Сансет сделал дубль, результативную передачу сделал Оскар де Маркос.

Сансет оформляет дубль:

На 68-й минуте Сансет оформил хет-трик, голевую передачу отдал Алехандро Беренгер.

Сансет забивает свой третий гол в матче:

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В добавленное ко второму тайму время вторую жёлтую карточку заработал нападающий «Осасуны» Чими Авила.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Педро Эухенио Муньос Пьедра.

Испания - Примера. 19-й тур
03 января 2022, понедельник. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 3
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Кике – 10'   1:1 Сансет – 16'   1:2 Сансет – 25'   1:3 Сансет – 68'
Удаления: Авила – 90+4' / нет
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