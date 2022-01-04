Мбаппе забил 200-й гол в карьере и 150-й гол за «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил 200-й гол за карьеру, сообщается в «твиттере» Goal. Напомним, в матче 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» разгромил «Ванн» со счётом 4:0. В этой встрече Мбаппе удалось оформить хет-трик.
Ему удалось забить 200-й и 201-й гол в карьере. Также, ему удалось достичь отметки в 150 голов за «ПСЖ».
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 4 гола в шести матчах в Лиге чемпионов и 5 голов в двух играх Кубка Франции.
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