«Ювентус» недоволен «Барселоной» из-за возможного трансфера Мораты

«Ювентус» недоволен «Барселоной» из-за их попытки заполучить Альваро Морату, в то время, как наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри полон решимости удержать испанского нападающего.

Отмечается, «Ювентус» недоволен поскольку главный тренер каталонцев Хави связался с их нападающим без согласия клуба.

«Ювентус» позволит Морате уйти только в том случае, если они смогут найти ему замену, но из-за ограниченного трансферного бюджета они не смогут получить равносильную замену в январе.

Ранее сообщалось, что сделка по трансферу Мораты согласована на 95%, осталось урегулировать лишь незначительные детали. Каталонцы согласовали с «Ювентусом» шестимесячную аренду форварда, с «Атлетико» также была достигнута договорённость.



Мората подпишет контракт с «Барселоной» минимум на 1,5 года. В ближайшее время агент игрока Хуанма Лопес должен подтвердить закрытие сделки.