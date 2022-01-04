Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» недоволен «Барселоной» из-за возможного трансфера Мораты

«Ювентус» недоволен «Барселоной» из-за возможного трансфера Мораты
Комментарии

«Ювентус» недоволен «Барселоной» из-за их попытки заполучить Альваро Морату, в то время, как наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри полон решимости удержать испанского нападающего.

Отмечается, «Ювентус» недоволен поскольку главный тренер каталонцев Хави связался с их нападающим без согласия клуба.

«Ювентус» позволит Морате уйти только в том случае, если они смогут найти ему замену, но из-за ограниченного трансферного бюджета они не смогут получить равносильную замену в январе.

Ранее сообщалось, что сделка по трансферу Мораты согласована на 95%, осталось урегулировать лишь незначительные детали. Каталонцы согласовали с «Ювентусом» шестимесячную аренду форварда, с «Атлетико» также была достигнута договорённость.

Мората подпишет контракт с «Барселоной» минимум на 1,5 года. В ближайшее время агент игрока Хуанма Лопес должен подтвердить закрытие сделки.

Новость по теме
«Барселона» практически согласовала трансфер Мораты, остались лишь детали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022