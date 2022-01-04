«Ювентус» недоволен «Барселоной» из-за возможного трансфера Мораты

«Ювентус» недоволен «Барселоной» из-за их попытки заполучить Альваро Морату, в то время, как наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри полон решимости удержать испанского нападающего.
Отмечается, «Ювентус» недоволен поскольку главный тренер каталонцев Хави связался с их нападающим без согласия клуба.
«Ювентус» позволит Морате уйти только в том случае, если они смогут найти ему замену, но из-за ограниченного трансферного бюджета они не смогут получить равносильную замену в январе.
Ранее сообщалось, что сделка по трансферу Мораты согласована на 95%, осталось урегулировать лишь незначительные детали. Каталонцы согласовали с «Ювентусом» шестимесячную аренду форварда, с «Атлетико» также была достигнута договорённость.
Мората подпишет контракт с «Барселоной» минимум на 1,5 года. В ближайшее время агент игрока Хуанма Лопес должен подтвердить закрытие сделки.
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