Самуэль Юмтити не заинтересован в переходе из «Барселоны» в «Фенербахче»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не хочет переходить в турецкий клуб.
По данным источника, интерес к французскому футболисту проявляет «Фенербахче», но Юмтити не рассматривает этот клуб в качестве продолжения карьеры. Игрок хочет перейти в сильный клуб, который борется за титулы.
Ранее сообщалось, что интерес к Юмтити проявляют клубы из чемпионатов Англии, Франции и Турции
В «Барселоне» надеются, что француз определится со своим будущим в ближайшее время. Каталонцы не заинтересованы в продолжении сотрудничества с защитником и будут просить его перейти в другой клуб во время зимнего трансферного окна.
Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
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