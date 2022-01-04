Клубы АПЛ проявляют интерес к Кристиану Эриксену

Клубы АПЛ проявляют интерес к датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, сообщает Daily Mail.

По данным источника, футболист возобновил тренировки и хочет вернуться в большой футбол. Отмечается, игрок хочет в январе приступить к групповым тренировкам с одним из клубов.

Напомним, 17 декабря итальянский «Интер» объявил об уходе Эриксена из команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, так как по правилам Серии А полузащитник не может играть с дефибриллятором.

12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказали экстренную помощь на поле, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор. С того времени он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.