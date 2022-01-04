«Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей ЛЧ

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» после матчей ЛЧ, сообщает El Chiringuito TV в своём «твиттере».
По информации источника, в клубе уверены, что переходу ничего уже не помешает. Сообщается, что между сторонами уже достигнута договорённость, остаётся лишь поставить подписи. Все соглашения будут подписаны после матчей между «ПСЖ» и «Реалом» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 4 гола в шести матчах в Лиге чемпионов и 5 голов в двух играх Кубка Франции.
- 4 января 2022
-
06:26
-
05:27
-
05:25
-
04:27
-
04:21
-
02:54
-
02:33
-
02:14
-
01:52
-
01:29
-
01:26
-
01:09
-
01:02
-
00:52
-
00:38
-
00:11
- 3 января 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:30
-
23:13
-
22:55
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:26
-
22:14
-
22:08
-
21:39
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:33