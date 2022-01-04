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«Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей ЛЧ

«Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей ЛЧ
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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» после матчей ЛЧ, сообщает El Chiringuito TV в своём «твиттере».

По информации источника, в клубе уверены, что переходу ничего уже не помешает. Сообщается, что между сторонами уже достигнута договорённость, остаётся лишь поставить подписи. Все соглашения будут подписаны после матчей между «ПСЖ» и «Реалом» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 4 гола в шести матчах в Лиге чемпионов и 5 голов в двух играх Кубка Франции.

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